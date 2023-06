Cagliari, rivoluzione sosta in centro: parcheggi di Stampace e Marina riservati la notte ai residenti

Via alla rivoluzione della sosta in centro storico. I parcheggi di Stampace e della Marina saranno riservati la notte ai residenti della zona. La decisione è della giunta Truzzu. L’esigenza nasce coi lavori di riqualificazione in corso in via Roma e in viale Trieste, che hanno comportato una riduzione dei parcheggi a disposizione dell’utenza. E hanno convinto l’amministrazione a modificare la regolazione della sosta nelle aree limitrofe alle zone interessate dai lavori allo scopo di e tutelare la necessità di sosta dei residenti e garantire l’accessibilità agli utenti nei luoghi di maggiore attrattività commerciale nelle ore di apertura al pubblico.

“Abbiamo cercato di offrire delle soluzioni per la sosta ai residenti”, ha dichiarato il sindaco Paolo Truzzu, “perché chi deve rientrare a casa di notte ha diritto di farlo. Ci sono altre zone per la sosta di chi frequenta il centro la sera. C’è il parcheggio della stazione. Farà qualche passo in più, oppure uscirà un po’ prima. Meglio ancora se utilizzerà il bus”.

Ai residenti della Marina nella fascia oraria dalle 20 alle 8 saranno riservati i parcheggi di viale Regina Margherita (lato destro a scendere nel tratto compreso tra via Eleonora d’Arborea e via Cavour) e nella fascia oraria 0:24 in viale Regina Margherita (lato destro a scendere nel tratto compreso tra scalinata piazza Francesco Ingrao e l’intersezione con via Roma), via Roma (nel tratto compreso dal largo Carlo Felice sino all’attraversamento pedonale prima della via Napoli) nel lato passeggiata scoperta centrale.

Ai residenti di Stampace nella fascia oraria dalle 20 alle 8 saranno riservati i parcheggi delle vie Caprera, Corso Vittorio Emanuele II (nell’intersezione via Caprera-via Pola), Maddalena, Malta, piazza del Carmine (lato poste), via Tigellio, via Palabanda, via Carbonazzi, via XXIX novembre e via Carloforte (nel tratto compreso tra via Mameli e il Corso Vittorio Emanuele II. Nella fascia oraria 0:24 parcheggi riservati ai residenti in via Fara e in via Azuni.

Ai residenti di Stampace e via Roma sarà riservata la sosta nella fascia oraria dalle 20 alle 8 in via Roma, nel tratto compreso tra viale Trieste e via Maddalena, lato Ferrovie dello Stato.