Cagliari, rivoluzione nelle scuole: nei giardini orti urbani, spazi sportivi e aule all’aperto

Orti per coltivare le piante (con impianti ultra tecnologici per le irrigazioni), aree sportive e aree relax con arredi per i picnic. È la rivoluzione delle aree verde delle scuola di Cagliari che ora diventano più accattivanti per i bimbi. Sono 50 in tutto i giardini scolastici comunali riqualificati, spazi rinnovati con orti didattici, piante di diverse specie, nuovi giochi, nuovi arredi. In tutto 200 mila mq di nuovo verde e 60 mila piante messe a dimora. I lavori concluderanno entro novembre

“Non si interveniva sui giardini scolastici dagli anni ’90”, ha dichiarato il sindaco Paolo Truzzu, “abbiamo a cuore il mondo della scuola: i bambini, gli insegnanti, le famiglie e i dirigenti scolastici. Con il bel tempo si può studiare e giocare all’aperto in luoghi belli. I piccoli potranno crescere con una nuova sensibilità legata alla natura. Ci siamo concentrati soprattutto sulle scuole dei rioni periferici”.

“E’ un’operazione culturale importante per far entrare la natura nel cuore dei bimbi per tutta la vita”, ha dichiarato il vicesindaco e assessore al Verde pubblico Giorgio Angius“.

E anche l’assessora alla Pubblica Istruzione Marina Adamo ha sottolineato “il valore aggiunto legato al forte senso di appartenenza alla città”.