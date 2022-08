Cagliari, rivolta al mercato di via Quirra: “Per un topo il Comune non fa lavorare 150 famiglie”

Sabato mattina entra un topo al mercato e gli operatori non riescono a catturarlo. Così il sindaco il giorno dopo, con un’ordinanza, chiude la struttura e i suoi 120 box per una settimana: il tempo necessario per la derattizzazione. Una situazione che crea un danno economico e di immagine, lamentano gli operatori, notevole. Tanto che i boxisti sono in rivolta. Stamattina si sono radunati e stanno andando, proprio in queste ore, dai carabinieri per formalizzare una denuncia.

“Tutto per colpa di un topo che sabato mattina, verso le 5 è entrato da fuori, perché qui colonie e tane non ce ne sono”, denuncia Fabrizio Carboni, “ci stiamo riunendo per andare dai carabinieri. Dobbiamo capire chi come è perché ha detto che qui ci sono i topi. Un singolo roditore qui è entrato al mercato. Non abbiamo bisogno di disinfestazione e derattizzazione. È una cosa assurda: per un topo stanno chiudendo 120 box che danno da vivere a 150 famiglie che stanno mandando a spasso. Faremo quantificare l’ammanco di incassi a un legale. E’ la seconda volta che ci fanno chiudere senza motivo. Stiamo regalando e congelando il pesce e la frutta e verdura invenduta sabato sarà buttato, la carne sarà buttata. Chi si prende la responsabilità di questo danno enorme. Per non parlare del danno di immagine”.