Cagliari, ritrovato il cinquantenne scomparso: era positivo al Covid e ricoverato in ospedale

È stato ritrovato Rathore Surendra Singh, di 50 anni, indiano, residente a Cagliari. Era scomparso il 7 giugno scorso. Positivo al Covid, era ricoverato in un ospedale e non aveva il telefonino. L’uomo ora sta bene, ha raggiunto alcuni parenti a Bologna e da lì ha avvertito i propri cari.

Era scomparso da una settimana da quando aveva raccontato aI proprio coinquilino di Cagliari di essere stato fermata dalla Polstrada sull’autostrada che collega Bologna e Firenze. Da Livorno dove avrebbe dovuto imbarcarsi per Olbia per rientrare poi a Cagliari. Nella telefonata ha riferito che gli avrebbero contestato la mancanza di assicurazione e che si stava recando in caserma per il verbale di sequestro, le contravvenzioni ecc. Ma non ha comunicato la località esatta. Da quel momento il telefono risultava spento e non aveva più dato notizie, neanche alla moglie e ai familiari in India che in questo momento vivono ore d’angoscia.

Oggi la notizia del ritrovamento.