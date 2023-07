Cagliari, ritrovata dopo 8 giorni di ansia Aurora Cuboni: "Aveva bisogno di cambiare aria"

È durato otto giorni l’incubo per una famiglia cagliaritana. Aurora Cuboni, 17 anni, è tornata dai suoi genitori dopo essere sparita, lunedì 3, da Sanluri. La giovane, ospite della comunità Mariao, non era tornata dopo un’uscita a Cagliari. E proprio nel capoluogo sardo sarebbe rimasta per tutto questo tempo: “Ha bussato alla porta di casa, ci ha detto che ha vissuto a casa di un’amica e poi è andata a letto”, spiega il padre, Giuseppe, poco dopo averla potuta riabbracciare insieme a mamma Claudia Lai. Per la sua scomparsa il tam tam è stato imponente e anche i carabinieri erano sulle tracce della ragazzina.

“L’importante è che stia bene, ora vedremo se dovrà ritornare a Sanluri oppure no”.