Cagliari, ristoratrice ko per i lavori: "Pannelli rotti dagli operai e rumori assordanti, chiederò i danni"

I lavori della nuova via Dante a Cagliari, eseguiti a macchia di leopardo, sono parzialmente iniziati anche nella zona di piazza Repubblica. E l’arrivo degli operai non è certo stato accolto con la grancassa da tutti i commercianti. Di sicuro non dalla ristoratrice Simona Deschino, titolare di un ristorante che, solo per pura coincidenza, risulta chiuso per ferie. La Deschino, in mattinata, ha raggiunto il suo locale per sbrigare alcune operazioni e, appena ha visto operai e caos, è sbiancata in volto: “Stanno rifacendo il marciapiede, tra l’altro l’unica cosa perfetta nella vita. Con la grazia che li contraddistingue mi hanno lesionato i pannelli della facciata, pagati profumatamente”, afferma la Deschino. E sono stati gli stessi operai della ditta esterna che ha vinto il bando ad invitarla “a chiedere i danni al Comune, ed è proprio ciò che farò appena avrò periziato tutto”. .

Una botta molto dura per la Deschino: “Queste sono cose, davvero, dell’altro mondo. Per quando avrò terminato le mie ferie spero che di operai, caos e rumore ci sia solo il ricordo. E, intanto, sono costretta anche ad annullare i miei corsi di cucina perchè il rumore del motopicco e degli altri strumenti è troppo forte e insopportabile”.