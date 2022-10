Cagliari, rissa tra stranieri e sangue in pieno centro: un giovane ferito a martellate

Una furiosa lite è sfociata in un’aggressione in via Malta a Cagliari, una delle stradine che affacciano su piazza del Carmine. Un uomo, stando ad un testimone che ha assistito alla scena, è stato colpito con almeno una martellata alla testa, cadendo sul marciapiede, in una pozza di sangue, dopo un’accesa discussione: il ferito, durante la lite, si è anche tolto la cintura dei pantaloni per cercare di colpire il rivale. L’aggressore è fuggito prima dell’arrivo del 118 e delle Forze dell’ordine: il ferito, stando a quanto si apprende, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Monserrato. I carabinieri sono già sul posto e stanno dando la caccia a chi, armato di martello, si è scagliato contro lo straniero. Nella colluttazione sarebbe stata utilizzata anche una bottiglia di vetro e lo straniero sarebbe rimasto principalmente ferito da alcuni cocci. Ma anche questo particolare dovrà essere confermato nelle prossime ore, quando i militari avranno ricostruito tutte le fasi del furioso litigio.