Cagliari, rissa in piazza Sant’Eulalia: 18enne aggredisce i carabinieri con calci e pugni, arrestato.

L’11 febbraio, ore 22:30 circa, a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno arrestato per violenza e resistenza e denunciato per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale e oltraggio ad un pubblico ufficiale, un 18enne del luogo, incensurato. Intorno alle 19:40 una telefonata da parte di un cittadino ha informato di una rissa in corso tra giovani nella piazza Sant’Eulalia. Immediatamente è stata inviata una pattuglia e i Carabinieri hanno notato un gruppo di ragazzi che si allontanava verso la scalinata posta di fronte alla chiesa. Durante l’identificazione di alcuni giovani, uno di questi si è rifiutato di fornire le indicazioni sulla propria identità e all’invito di avvicinarsi all’auto di servizio per l’identificazione si è scagliato contro un carabiniere e si è disteso su un muretto per evitare di essere sottoposto al controllo. Colto da uno stato di agitazione, il giovane ha poi colpito al volto uno dei militari, si è dimenato, ha pronunciato frasi ingiuriose e ha opposto resistenza nei confronti dei militari che sono riusciti a immobilizzarlo e a condurlo in caserma. Lì ha continuato con la sua condotta, tirando calci verso un militare e opponendo resistenza nei confronti degli altri presenti.

Dichiarato in arresto, il giovane, su indicazione dell’Autorità Giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto nella mattinata odierna.