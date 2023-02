Cagliari, rissa alla Cittadella della salute: "La guardia giurata ha colpito mia moglie e ci siamo azzuffati"

Una richiesta di informazioni, forse una risposta non piaciuta e giù colpi e botte. C’è stata molta tensione e due feriti, in mattinata, alla Cittadella della salute di via Romagna a Cagliari, davanti al padiglione G, quello delle esenzioni ticket. La polizia attende eventuali querele di parte, intanto una 47enne e un 50enne sono dovuti ricorrere alle cure dell’ospedale. La guardia giurata ha riportato abrasioni sul volto, stando al report del 118. Valentino Carboni è il marito della donna finita all’ospedale: Maria Bonaria Frau, per tutti Bonny, presidentessa della onlus Angeli di Roberto: “Eravamo lì per chiedere un’esenzione, mia moglie ha chiesto un’informazione alla guardia, ricevendo una risposta sgarbata. Le ha detto che avrebbe già dovuto sapere certe informazioni prima di venire in Cittadella, gli ho detto di darsi una calmata e ha sferrato un calcio, prima di colpire Bonny con un pugno all’orecchio”. Ed è iniziato il finimondo: “Ho subito reagito, dandogli un pugno in faccia. Siamo finiti entrambi per terra, azzuffandoci, e lui ha pure tirato fuori la pistola”.

Il caos è durato sino all’intervento dei poliziotti, che hanno raccolto le testimonianze della coppia e della guardia giurata. Che, proprio per aver ricevuto un pugno in faccia, potrebbe denunciare Carboni: “Che mi denunci, intanto è sicuro che lo denuncerò per ciò che ha fatto. Ha addirittura tirato fuori un’arma nonostante io fossi totalmente disarmato”.