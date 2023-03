Cagliari, rischio traffico impazzito col nuovo cantiere in via Roma: “Abbonamento bus e treno a 5 euro”

Lo sconto del 90 % sull’abbonamento integrato bus, metro e treno. Con l’obiettivo di limitare l’ingresso di auto in città con l’apertura dei due cantieri in via Roma e in viale Trieste prevista per i prossimi giorni, al fine di scongiurare il congestionamento del traffico. L’idea è del Comune e l’ha presentata ieri nel corso della conferenza stampa. “Grazie a circa un milione e mezzo che siamo riusciti a recuperare, potremo abbattere fino al 90% i costi degli abbonamenti del trasporto locale, non solo per i cagliaritani ma per tutti quelli che lavorano in centro città”, ha dichiarato il sindaco Paolo Truzzu.

L’obiettivo è quello di portare l’abbonamento integrato dagli attuali 45 euro e 5 euro. L’abbonamento copre l’intera rete Ctm, quella di Metrocagliari (comprese le nuove tratte per Policlinico e Settimo San Pietro) e la rete ferroviaria di Trenitalia dalla stazione di Cagliari sino alla stazione di Villaspeciosa-Uta e Villasor.