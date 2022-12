Rischio risse e lanci di bottiglie: per la notte di Capodanno la terrazza Umberto I del bastione di Saint Remy resterà chiusa. L’ordinanza è del primo cittadino Paolo Truzzu. Il problema è questo: l’area del Bastione di Saint Remy “per la sua ubicazione e per il probabile incremento del consumo di bevande può determinare comportamenti sconsiderati tali da mettere in pericolo la sicurezza individuale e l’ordine pubblico, quali il lancio di oggetti per la sottostante zona e il verificarsi di risse”. La terrazza Umberto I sarà dunque chiusa dalle 18 di domani e fino alle 6 del primo gennaio. Per la notte di San Silvestro è solo “raccomandato” il non utilizzo di petardi, botti, razzi, ecc. Vietata la vendita di alcolici da asporto in quasi tutto il centro storico della città.

