Cagliari, rischio piogge stanotte e domani: l’elenco delle vie di Pirri dove è meglio non parcheggiare

Codice giallo a Cagliari per rischio idrogeologico

Avvisi della Protezione civile ed elenco delle strade di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare dalle ore 18 di oggi, venerdì 9, alle ore 21 di domani, sabato 10 dicembre 2022

Le condizioni meteo avverse (link più sotto) che insistono sulla Sardegna hanno portato la Protezione civile regionale ha diramare un nuovo avviso codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico su Campidano, Iglesiente, Flumendosa e Gallura, e codice arancio (criticità moderata) sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, sino alla mezzanotte di sabato 10 dicembre 2022.

In presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile: restare nelle proprie abitazioni, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di Protezione civile.

Altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

Per quanto riguarda l’area di Pirri, il Servizio di Protezione civile del Comune di Cagliari segnala inoltre che dalle ore 18 di oggi, venerdì 9, alle ore 21 di domani, sabato 10 dicembre 2022, è opportuno evitare di parcheggiare in alcune strade cittadine Questo l’elenco:

via Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse;

via Italia;

via Dolianova;

via Sinnai;

via Settimo;

via Mara;

via Donori;

via Santorre Di Santarosa;

via Confalonieri;

via Ampere.

In alternativa è consigliato l’utilizzo degli stalli presso il parcheggio della Piscina comunale di Terramaini, nella via Pisano.