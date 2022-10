Cagliari, rischio motosega per 140 alberi: in pericolo i pini di Calamosca, Buoncammino e viale Diaz

C’è un nuovo piano del verde mira a riqualificare 23 aree degradate della città. Ma l’operazione suona come una condanna a morte per 140 alberi che, secondo i tecnici del Comune, stanno per crollare, alcuni si trovano in stato di gravità moderata, altri invece di gravità estrema. Per tutti dovrà essere interpellata la Soprintendenza. È tutto nel piano di “Realizzazione di nuove aree verdi, di recupero e potenziamento di aree verdi”, approvato dalla giunta Truzzu che prevede la sistemazione di 23 giardini in città Una zona verde a rischio è quella di viale Calamosca, dove si trovano lungo entrambi i lati della strada e nello spartitraffico, 131 alberi, di cui 53 esemplari di Pino d’Aleppo e Pino domestico classificati in classe di propensione al cedimento D (gravità estrema) e C (gravità moderata) che richiedono interventi di messa in sicurezza, alleggerimento e potatura. Il Comune dovrà inviare una comunicazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Cagliari.

Ci sono poi le alberature di viale Diaz (lati della strada e spartitraffico centrale). Un totale di 118 alberi e 21 cespugli. Dei 118 alberi presenti 7 esemplari di Pino d’Aleppo sono stati classificati in classe di propensione al cedimento D (gravità estrema) e dunque richiedono interventi di messa in sicurezza con conseguente sostituzione. Tre piante sono già state interessate da un abbattimento urgente in quanto costituivano un pericolo immediato di caduta. Le restanti 111 piante a dimora nel viale Diaz saranno interessate da interventi di alleggerimento e potatura. Anche in questo caso è stata richiesta l’autorizzazione alla Soprintendenza.

Pericoli anche in via Borgo Sant’Elia nel tratto compreso tra viale San Bartolomeo e via Schiavazzi, dove su 89 alberi 72 esemplari di Pino d’Aleppo sono classificati in classe di propensione al cedimento C (gravità moderata) e richiedono interventi di messa in sicurezza, dopo aver avvertito la Soprintendenza.

Infine il lato destro di viale Buoncammino, su 31 alberi collocati nelle aiuole 8 (anche se 3 sono già stati buttati giù perché in pericolo immediato di caduta), sono classificati “gravità estrema” e richiedono interventi di messa in sicurezza (cavatura e trasporto presso il vivaio comunale con contestuale sostituzione per 6 Jacaranda mimosifolia e sola potatura di alleggerimento per 2 esemplari della stessa specie). In questo caso l’autorizzazione è già stata rilasciata al Comune di Cagliari dalla Soprintendenza.