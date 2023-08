Cagliari, rischio crolli nel portone dei Giardini pubblici: via al restauro

Un nuovo varco per i giardini pubblici. Anche perché quello più antico, studiato dal grande Badas e restaurato dopo la seconda guerra mondiale ha bisogno urgente è in pericolo e rischia, in parte, di crollare. Così l’amministrazione pensa a un restauro. Ma non solo. Vuole rivoluzionare l’accesso all’area verde storica della città: con un ingresso coperto e impreziosito da una grande vasca con dentro l’acqua, come nel progetto autentico.

Il portale progettato da Badas si presenta come un vero e proprio “arredo”, come se si trattasse di un allestimento per un “interno”. E’ privo di elementi di protezione contro le intemperie e ciò è sicuramente la causa principale del suo degrado. Secondo una relazione tecnica, che ha avuto il via libera della giunta Truzzu, “appare indispensabile intervenire in modo radicale sugli elementi infissi verticali (cancelli e graticci delle nicchie), perché essi che sono in uno stato così avanzato di degrado da costituire un potenziale pericolo per gli utenti del parco”.

Tanti i problemi e servono interventi di consolidamento per il cedimento delle fondazioni nel lato sul viale san Vincenzo, la rottura dell’ultimo pilastro, l’indebolimento degli ultimi due giunti trave-pilastro (con parziale distacco di alcuni mattoni) e l’evidente flessione della penultima trave.

La giunta ha pensato quindi di mettere mano al portone (che sarà restaurato e coperto) e ha chiesto uno studio di fattibilità che ha poi esteso l’intervento a tutta la zona che si trova davanti al portale da restaurare.

E tornerà così a vasca dell’acqua, eliminata durante i lavori di restauro dopo il periodo bellico, nonostante fosse parte significativa e comunque integrante del più ampio sistema monumentale ideato da Badas. I tecnici del Comune stanno pensando di ricostruirla limitando la profondità dell’acqua a pochi centimetri per renderla sicura per i bambini.

Spariranno (verranno trasferiti altrove o ridisegnati) i manufatti incongrui come il vano che ospita la guardiania, quello per i servizi igienici, il container metallico per la conservazione degli attrezzi per la cura del giardino e il cassone scarrabile per il conferimento a discarica degli sfalci.