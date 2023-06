Cagliari, rischiano lo schianto e sono pericolosi: giù 14 alberi in via Dante

In via Dante, 14 Prunus Pissardi sostituiranno altrettanti alberi a rischio schianto. Nella via Dante, 14 alberi a rischio schianto con classe di pericolosità massima, saranno sostituiti da nuovi Prunus Pissardi.

L’intervento si è reso necessario a seguito di un’indagine realizzata su 111 alberi da Piazza Repubblica a Piazza Giovanni XXIII nell’ambito dei lavori Pon Metro 2014/2020 – Riqualificazione e messa in sicurezza della pista ciclabile di via Dante.

I nuovi esemplari di Prunus, di classe di grandezza inferiore rispetto ai precedenti, non entrano in competizione con le Jacarande dell’aiuola centrale, sono resistenti, poco esigenti e particolarmente indicati per alberature stradali, parchi e giardini.