Domani, martedì 22 marzo 2022, le squadre di Abbanoa saranno al lavoro a Cagliari in via Gorizia per completare un intervento di riparazione sulla condotta primaria di via Gorizia dove è stata individuata una dispersione. I tecnici del Gestore hanno programmato immediatamente i lavori per eliminare la perdita.

Dalle 8 alle 16 sarà necessario isolare il tratto interessato e di conseguenza si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nel distretto idraulico servito dalla condotta compreso tra Viale Trento, Corso Vittorio Emanuele, via Portoscalas, la parte bassa di via Sant’Ignazio, via don Bosco, viale Merello e la prima parte di via Is Maglias (lato facoltà d’Ingegneria).

Ad ultimazione dei lavori saranno necessari tempi variabili per le varie zone dell’abitato per normalizzare la situazione e garantire gli standard ottimali di distribuzione. Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

L'articolo Cagliari, riparazione della condotta idrica di via Gorizia: possibili disagi martedì dalle 8 alle 16 proviene da Casteddu On line.