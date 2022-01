Cagliari, rifiuta il ricovero e poche ore dopo muore d'infarto per strada

La vittima è un uomo di 68 anni. Il fatto è avvenuto in via Sonnino

CAGLIARI. Ha rifiutato il ricovero dop essersi sentito male e poche ore dopo ha avuto un malore in strada ed è morto. È accaduto questa sera 21 gennaio in via Sonnino, vittima un uomo di 68 anni. Intorno alle 19 si era sentito male in strada ed era stato soccorso da un'ambulanza del 118. L'uomo, dopo essersi ripreso, ha però rifiutato il ricovero. Questa sera intorno alle 22 mentre si trovava in via Sonnino vicino a un distributore automatico di alimenti e bevande ha avuto un altro malore ed è svenuto battendo la testa. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto per il 68enne non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra volante che stanno seguendo tutti gli accertamenti.(l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna