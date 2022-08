Cagliari: riecco Barreca, "ricordi splendidi, ci riproviamo" - Sardegna

A Cagliari il nuovo padrone della fascia sinistra: sei anni fa si giocava la corsia con Murru, ora il titolare sarà lui. Di nuovo maglia rossoblù (ha scelto la numero 27) per Antonio Barreca, classe 1995.

Con un obiettivo: "Desideravo molto tornare qui - ha detto nella conferenza stampa di presentazione all'Unipol Domus - mi sento a casa perché mi sono l'ultima volta mi sono trovato benissimo.

Sia per l'ambiente sia perché in quella stagione avevamo vinto il campionato. Chiaramente da allora molte cose sono cambiate, ma c'è la voglia di riportare il Cagliari dove merita di stare".

E nel frattempo? "Penso di essere maturato - ha continuato- attraverso le esperienze, anche all'estero. Ho svolto la preparazione con il Monaco, sto bene, forse mi manca il ritmo partita. Ma sono pronto a ripartire e a dare una mano alla squadra".

Ha già visto qualche partita del Cagliari: "Il gruppo è molto forte. Certo, ci vuole del tempo per migliorare e crescere. Per un campionato importante ci vogliono grinta e passione. E capacità di non arrendersi alle difficoltà. Poi il tifo. Ma quello di Cagliari è uno dei più belli d'Italia".

Nella sua esperienza a Cagliari il suo punto di forza era l'accelerazione in fase offensiva. "Ma dipende dalla situazione- ha detto- alcuni allenatori ti chiedono un atteggiamento più difensivo, altri più offensivo".

E ora il Modena: Barreca è pronto per la convocazione. Concorrenza con il giovane Carboni? "Lo aiuterò".



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna