Cagliari, ricevuta al Palazzo Civico la direttrice generale dell’Ares

Convinto “sostenitore della collaborazione fra le istituzioni” per lo sviluppo della comunità e del suo territorio di Cagliari, in particolare “sotto il profilo della salute”, stamani il sindaco Paolo Truzzu ha ricevuto al Palazzo Civico di via Roma 145, Annamaria Tomasella, nuova direttrice generale dell’Azienda regionale della salute.

A dare il benvenuto all’alto funzionario Ares Sardegna anche il presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco.

Già commissaria straordinaria della Sanità in Molise, l’obiettivo per la responsabile della nuova Azienda regionale che ha assunto alcune delle funzioni centralizzate dell’Ats, come la gestione del personale e della centrale di committenza, è quello di “dare riposte positive alla comunità”. Accompagnata dal direttore amministrativo Attilio Murru, per loro l’augurio di buon lavoro.