Cagliari, ricci di mare e pesce non a norma: stangata per un circolo privato.

Il nucleo di Polizia Amministrativa e Commerciale della polizia locale di Cagliari congiuntamente alla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Cagliari, nell’ambito delle attività mirate a contrastare illeciti in materia di commercializzazione e somministrazione di prodotti ittici, nella giornata del 15 febbraio, ha accertato numerose violazioni amministrative a carico di un circolo privato che esercita attività di ristorazione.

La Guardia Costiera ha redatto verbali per un totale di 3500 euro per immissione sul mercato di circa duemila ricci senza preventivo transito presso un centro di spedizione e per la mancata tracciabilità degli stessi ricci e di circa quaranta chili di altro prodotto ittico tra cui orate, spigole, pesce spada ed altro.

Il prodotto ittico per un totale di 160 kg è stato sequestrato ed i ricci sono stati rigettati in mare in quanto ancora in vita.

La Polizia Locale ha accertato violazioni inerenti la somministrazione di alimenti preparati da parte di esercizio non aperto al pubblico ed ha irrogato sanzioni per cinquemila euro.

Le operazioni rientrano nell’ambito delle attività poste in essere congiuntamente dalla Polizia Locale e dalla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Cagliari rispettivamente ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni legislative che regolano il commercio e la somministrazione e tutela della salute dei consumatori, dell’ambiente marino e delle specie ittiche.