Cagliari, Riccardo Piras dai carabinieri denuncia Conte: “Incostituzionale toglierci la libertà, conta quanto la salute”

Riccardo Piras dai carabinieri denuncia Conte: “Incostituzionale toglierci la libertà, conta quanto la salute”.Il 30 dicembre ha querelato Conte perché ha utilizzato, a suo dire, “maniere illegittime per affrontare questa situazione di emergenza”.Riccardo Piras, ai microfoni di Radio CASTEDDU, effettua una analisi riguardo i famosi dpcm, “avrebbe potuto usare il decreto legge, ma agendo in questo modo si è voluto tutelare. I dpcm cambiano in continuazione, di conseguenza le azioni intraprese contro essi decadono”.Tra le motivazioni scritte nere su bianco nella denuncia presentata dall’addetto alle politiche giovanili della destra sociale, c’è la violazione della libertà: “È scritto anche nella costituzione che la libertà viene prima della salute e agendo così non so quanto stiano tutelando la salute delle persone. Togliere la libertà è anticostituzionale; l’agire di pochi cittadini non viene nemmeno presa in considerazione, ma se si muovevessero tutti coloro che non sono contenti, le cose potrebbero cambiare”.

