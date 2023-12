Cagliari, riapre il mercatino dei ricci di mare: solo 3 tre i gazebo a Su Siccu

Riapre il mercatino dei ricci. Anche se i tempi d’oro sono finiti, complici la disponibilità sempre più ridotta del prelibato frutto di mare, i prezzi sempre più alti e le ormai diffuse sensibilità ambientali l’assalto ai ricciai è un ricordo del passato. Ma i pescatori non demordono e la vendita riparte.

La svolta arriva ’1 dicembre scorso, quando è stato approvato dal Consiglio Regionale un emendamento che autorizzava fino al 5 maggio 2024 (nel limite massimo di 4 giornate lavorative settimanali) la raccolta, il trasporto e la commercializzazione del riccio di mare e dei prodotti derivati. Un’autorizzazione imprevista che ha spiazzato il Comune che non aveva avuto modo di preparare il bando per il mercatino dei ricci, che è stato approvato solo oggi.

Sono 3 le postazioni che il Comune di Cagliari metterà a disposizione per la vendita dei ricci a Su Siccu, tra viale Colombo e via Caboto, composte ciascuna da una struttura della dimensione interna di circa 14 mq e dimensione esterna di circa 16 mq, con spazio esterno sul quale il comune si riserva di installare delle coperture leggere ad aria passante. Il canone mensile per ciascuna ammonta a mille e 240 euro.