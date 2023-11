Cagliari, riapre dopo 5 anni il PalaCep: "Campo e tribune nuovi per fare rinascere tutto il rione"

l PalaCep è risorto dopo cinque anni trascorsi tra l’inferno e il purgatorio. Sbarrato nel 2018 in seguito a un sopralluogo dei vigili del fuoco, è stato grazie all’impegno di Diocesi, Comune e della stessa società Astro se la struttura di via Talete a Cagliari, da ieri, ha potuto riaprire i battenti. L’inaugurazione entro Natale, ma il più è fatto. Parquet, tabelloni, canestri nuovi di zecca. Tra pochi giorni arriveranno le tribune, già visionate e scelte dai vertici della società sportiva, che potranno ospitare tifosi. Primi brindisi e gioia, ovviamente, dentro e fuori dal campo. Ermanno Iaci, il papà a tutti gli effetti del basket nel rione del Cep, non nasconde la commozione: “Riaprire e ripartire sembrava un sogno irrealizzabile, invece grazie soprattutto al rione e ai suoi residenti, che hanno pressato perchè vanissero fatti lavori, tutto è diventato realtà”. E il nuovo campo sarà in grado di ospitare gare ufficiali di alto livello. Dopo alcune lungaggini che, nel 2021, hanno fatto slittare la fine dei lavori, con tanto di squadre costrette ad andare ad allenarsi e giocare a Sestu, oggi al posto della polvere ci sono tanti palloni di basket, retine nuove così come le porte antipanico e di emergenza.

Sono tre le società che, nel frattempo, si sono fuse per creare un’unica e nuova Astro: “Abbiamo tesserati dai 4 anni sino alla prima serie, una squadra in serie D regionale e una in C, oltre a un team femminile che milita in serie B”, ricorda Iaci. Il taglio del nastro definitivo prima di Natale, alla presenza delle massime autorità religiose e politiche: “Così contribuiamo anche noi a far rinascere tutto questo splendido rione”.

FOTO E VIDEO: Andrea Chiaramida