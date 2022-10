"Cagliari respira", il 4 dicembre torna la mezza maratona - Sardegna

Domenica 4 dicembre, con partenza alle 10, ritorna la Pan CagliariRespira 2022 (13/o Memorial Delio Serra). La gara podistica su strada, che si corre sulla classica distanza certificata di 21,0975 km, celebra quest'anno la sua 14/ edizione. Un percorso veloce e panoramico, caratterizzato da un unico giro cittadino, che parte da viale Diaz (sempre in prossimità dell'ingresso alla Fiera lato Piazza Marco Polo), abbraccia tutto il centro storico e le zone del Poetto e delle Saline, fino al Parco naturale di Molentargius, con arrivo all'interno del quartiere fieristico.

E' il marchio Pan il nuovo title sponsor della corsa e per i prossimi tre anni. Come da tradizione, l'evento aprirà le sue porte sabato 3 dicembre con le tre KidsRun, le gare degli atleti del futuro. Domenica 4 è poi il turno del cuore dell'evento, con la classica 21 km competitiva, la KaraliStaffetta (8 km + 13 km) e la SeiKilometri, entrambe distanze non competitive.

Già aperte le iscrizioni. È sufficiente andare sul sito Enternow fino alle 21 di lunedì 28 novembre e procedere con l'iscrizione online. Per quanto riguarda la SeiKilometri, l'iscrizione potrà essere effettuata (entro il 3 dicembre) presso Deriu Sport, in Via Piero della Francesca - Centro Commerciale I Mulini, Selargius e The Runaway, in via Farina 44/b a Cagliari", previa compilazione e sottoscrizione dell'apposita scheda e pagamento contestuale alla riconsegna della modulistica al punto di iscrizione.



Fonte: Ansa Sardegna