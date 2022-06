Affluenza alle urne per i Referendum: alle 19 ha votato il 8.25% dei cagliaritani. A Cagliari, l’affluenza alle urne alle ore 19 per i Referendum di oggi, domenica 12 giugno, si attesta al 8.25%.Secondo i dati raccolti nelle diverse sezioni elettorali, su un totale di 125.726 elettori (n. 57.403 uomini e n. 68.323 donne), hanno votato 5.214 cittadini e 5.157 cittadine, per un totale di n. 10.371 residenti. Proteste intanto in un seggio a Selargius: a Whatsapp Casteddu sono stati segnalati grandi disagi per gli anziani fatti uscire dal retro della scuola dopo il voto, tanto che un elettore per protesta a rinunciato a votare “dopo avere sentito una signora anziana urlare dai dolori”.

L'articolo Cagliari, referendum flop: alle 19 vota l’8,25%. Proteste in un seggio a Selargius: “Disagi per gli anziani” proviene da Casteddu On line.