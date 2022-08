Cagliari, rapinano un uomo all’interno di un appartamento a Is Mirrionis. Arrestati tre cittadini stranieri.

Gli agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto tre persone, due uomini e una donna, di età compresa dai 27 ai 36 anni, tutti di origine nigeriana, per i reati di rapina aggravata, violenza privata e lesioni personali.

Nella serata di ieri i poliziotti sono intervenuti in un condominio nella zona di Is Mirrionis dopo che era stata segnalata una violenta lite in corso all’interno di un appartamento. Giunti sul posto, hanno preso contatti con un’inquilina dell’appartamento, la quale ha riferito che poco prima si erano introdotti due uomini e una donna, tutti di origine straniera, i quali dopo aver aggredito il suo coinquilino e la sua amica, si erano allontanavano tutti insieme.

Poco distante, gli agenti hanno intercettato in strada una delle due vittime, un uomo di 45 anni di origine romena, con evidenti segni di una colluttazione appena subita. La vittima ha raccontato ai poliziotti di aver appena subito una rapina in casa da parte dei tre, da lui conosciuti in quanto già domiciliati in passato nella stesso appartamento. I rapinatori, dopo averlo percosso e aggredito con un coltello, lo hanno costretto a salire a bordo della loro auto assieme alla sua amica, per poi allontanarsi. Durante il tragitto, l’uomo è riuscito a scappare dall’auto in movimento e a raggiungere a piedi i poliziotti, ai quali ha raccontato i fatti.

Gli agenti si sono messi immediatamente alla ricerca dell’auto con a bordo i tre malviventi e l’amica della vittima, rintracciandoli poco più tardi nei pressi del loro domicilio a Selargius.

Gli operatori dopo aver fermato ed identificato i tre cittadini nigeriani hanno proceduto al controllo personale e della loro abitazione, rinvenendo il coltello utilizzato da uno dei malviventi, il monopattino ed il telefono cellulare sottratti alla vittima nel corso della rapina. In merito all’amica dell’uomo, hanno poi asserito di averla lasciata incolume durante il tragitto e la donna è stata rintracciata nei pressi del suo domicilio.

I tre sono stati tratti in arresto per rapina aggravata, violenza privata e lesioni personali, quindi accompagnati presso la casa circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

