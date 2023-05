Cagliari, Ranieri suona la carica: "Pronti a sfidare il Venezia, daremo il massimo"

Claudio Ranieri suona la carica: “Pronti a sfidare il Venezia, i playoff di B sono una lotteria e nessuna squadra è favorita”. Il Cagliari ha però, dalla sua, due risultati su tre a favore: vittoria e pareggio ci mandano dritti dritti alla semifinale contro il Parma. Sabato sera la gara alla Unipol, in uno stadio che sarà tutto esaurito: gli ultimi biglietti a disposizione stanno andando a ruba. “Passerà la squadra che ce l’ha messa tutta e che sarà anche baciata da un po’ di fortuna. Ho detto ai ragazzi: date tutto. E comunque vada avrete la coscienza a posto”, spiega il mister, dopo avere ringraziato i tanti tifosi che hanno assistito all’allenamento mattutino della squadra, tra cori di incoraggiamento, fumogeni, sventolio di bandiere e sciarpate. “Il Venezia è in corsa, ha preso i playoff al momento giusto perchè è una squadra che gioca e corre molto bene. Ma c’è anche il Cagliari, ci siamo anche noi e sarà una partita avvincente, bella e difficile, sia per noi che per loro”.

Ancora top secret la formazione iniziale: “Ringraziando il cielo abbiamo cinque cambi a disposizione”, ricorda il tecnico.