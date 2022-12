L’annuncio poco fa sull’ultimora su Sky e sul sito di Gianluca Di Marzio: accordo raggiunto tra il Cagliari e Claudio Ranieri, che tornerà 31 anni dopo sulla panchina rossoblù. Intesa sullo stipendio, che era lo scoglio maggiore, ora le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli. Il contratto sarà sino al 2024, col chiaro intento di tornare insieme in serie A. Manca solo l’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare proprio domani, come regalo di Natale ai tifosi rossoblù. Gianluca di Marzio scrive: “L’intesa comunque è stata raggiunta sullo stipendio (si in caso di permamenza in Serie B sia in caso di promozione in Serie A) e sul programma tecnico. Ranieri – se dovesse andare in porto la trattativa – firmerà un contratto di un anno e mezzo con il Cagliari che scadrà quindi a giugno 2024″.