Cagliari, ragazza aggredita con un pugno e uno schiaffo in via Don Bosco: trauma cranico e 4 giorni di cure

Un pugno e un ceffone. Ha riportato un trauma cranico e 4 giorni di cure la studentessa universitaria aggredita stamattina in via don Bosco. Violenza improvvisa e immotivata da parte di uno sconosciuto che parlava una lingua straniera e che ha fatto piombare nella paura il quartiere di Stampace, dove le segnalazioni di aggressioni alle donne si stanno moltiplicando (soprattutto nella zona tra viale Merello e viale Sant’Ignazio).

L’aggressore si era subito dileguato ma è stato identificato dalla polizia arrivata tempestivamente sul posto: secondo gli agenti si tratta di un senzatetto africano affetto da alcuni disturbi mentali che ha colpito la ragazza senza alcun motivo. In passato si sarebbe reso protagonista di episodi analoghi. La vittima dell’aggressione ha presentato una denuncia (contrariamente a quando riportato per un difetto di comunicazione stamattina, ndr) nella caserma dei carabinieri di Stampace e si è recata al pronto soccorso dove le sono stati diagnosticati 4 giorni di cure domiciliari per un trauma cranico.

Ha collaborato Paolo Rapeanu