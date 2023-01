Cagliari, raffica di automobilisti incivili: 407 auto rimosse dai parcheggi per invalidi

Sono 8820 le volte in cui, nel 2022, il carro attrezzi è entrato in funzione a Cagliari, e 407 sono stati i casi di automobili parcheggiate negli stalli per i disabili. La polizia Locale ha portato migliaia di vetture nel parcheggione di viale Monastir, e gli automobilisti cafoni hanno dovuto aprire il portafoglio e pagare decine di euro, ogni volta, per riavere la macchina. Altri dati, contenuti nel report del 2022 del comando di via Crespellani: 155 auto portate via dalle aree pedonali, più di mille dai parcheggi id carico e scarico, 723 trovate e fatte sparire da sopra i marciapiedi, 865 davanti ai passi carrabili, 785 in divieto di fermata, ben duecentosettanta parcheggiate al centro delle strade, con tutti i rischi del caso legati a possibili incidenti o tamponamenti, e poco più di centocinquanta perchè parcheggiate ad un incrocio. Il carro attrezzi ha lavorato senza sosta, con una media di una trentina di interventi al giorno