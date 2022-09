Cagliari, rabbia a Monte Urpinu: “Luci ko, da 3 giorni viviamo nel buio totale”

Sos buio a Monte Urpinu. Nel rione cagliaritano ai piedi del parco, da giorni, tornare a casa la sera o fare una semplice passeggiata è diventato pericoloso. Il rischio di cadere e farsi male, a causa dell’illuminazione, assente, è molto alto. E in città tornano i problemi legati proprio all’illuminazione pubblica. Un guasto, una scelta del Comune per risparmiare sulla bolletta della luce? Non si sa, ciò che è certo è che i residenti sono sul piede di guerra. Tra loro c’è Annabruna Bernardini, che ha spedito alla nostra redazione varie foto del quartiere avvolto nell’oscurità e l’elenco di tutte le strade al buio.

“Via Bresciani, via Solmi, via Besta, via Vidal, anche il viale Europa. Siamo nel buio totale da tre giorni, il Comune ha deciso di risparmiare così? La situazione è assurda”.