Cagliari, quintali di muggini arrosto e calamari fritti per tutti: a Sant’Elia la tredicesima sagra del pesce

Tutto pronto per la 13^ Sagra del Pesce a Sant’Elia. Nel quartiere storico di Sant’Elia a Cagliari, si appresta a svolgersi uno degli eventi più attesi dell’estate: la “Sagra del Pesce”. In una conferenza stampa tenutasi oggi al Centro d’arte e cultura “Il Lazzeretto”, il Comune di Cagliari, rappresentato dall’assessore alle Attività produttive e Turismo, Alessandro Sorgia, ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione, non solo dal punto di vista culinario, ma anche come un’autentica celebrazione delle radici storico-culturali della città.

“La Sagra del Pesce è molto più di un semplice evento gastronomico,” ha affermato l’assessore Sorgia. “Rappresenta un’opportunità unica per onorare la tradizione dei pescatori locali e rafforzare il legame della nostra comunità con il mare, che ha giocato un ruolo cruciale nella storia e nell’identità di Cagliari”.

L’evento, organizzato con maestria dall’associazione Sagra del Pesce Borgo Vecchio Sant’Elia, guidata dal presidente Andrea Loi e dal vicepresidente Enrico Caredda, prevede un fine settimana, sabato 5 e domenica 6 agosto 2023, di festa e convivialità, durante i quali i visitatori sin dalle ore 19 nel piazzale del Lazzaretto potranno immergersi nell’atmosfera magica del Borgo vecchio Sant’Elia, vera e propria terrazza sul mare.

Uno degli aspetti più irresistibili della Sagra del Pesce è, senza dubbio, la straordinaria offerta culinaria, hanno spiegato i due organizzatori. I visitatori avranno l’opportunità di deliziarsi con prelibatezze, preparate con abilità e dedizione da un centinaio di volontari. E che siano fritte (1.500 kg) oppure arrostite (1.200), saranno tutte a base di pesce fresco del Golfo. Inoltre, “sarà una festa all’insegna dell’inclusività, pensata anche per le persone con disabilità che saranno servite al tavolo”. Più di 1.000 i posti a sedere.

Il menù della sagra è tradizionalmente sempre lo stesso: orate, spigole e muggini da arrostire e frittura di calamari, gamberetti e occhioni, oltre a una fetta di anguria.

Insalata di mare, muggini, orate e spigole arrosto, frittura mista di calamari, gamberetti e occhioni, pane, frutta e vino (o acqua).

Ma la SdP 2023 non si esaurisce nel piacere del gusto. Grazie alla partecipazione di musicisti e artisti locali, l’evento offre anche spettacoli che intratterranno cagliaritani e visitatori, trasportandoli in un’atmosfera autentica e coinvolgente.

Da un punto di vista turistico, la Sagra del Pesce rappresenta una straordinaria opportunità per Cagliari e la Sardegna nel suo insieme. Attrarre visitatori nazionali e internazionali per assaporare le delizie del mare e immergersi nelle tradizioni locali “contribuisce a promuovere lo sviluppo turistico sostenibile della città”, ha rimarcato Sorgia.

Concludendo la conferenza stampa, l’assessore insieme agli organizzatori hanno invitato tutti i cittadini e i turisti a partecipare a questa celebrazione di cultura, storia e gusto Mediterraneo. La Sagra del Pesce è un momento speciale per scoprire la vera anima di Cagliari, rafforzando al contempo il senso di comunità e di identità condivisa.

In occasione della Sagra del pesce a S. Elia, sabato 5 agosto e domenica 6 agosto 2023 sarà attivato un servizio di collegamento dal parcheggio “Cuore” e “Arena Grandi Eventi” a ex Lazzaretto (e viceversa) dalle 18 alle 24.

Percorso

Arena Grandi Eventi (capolinea) – via Vespucci – via Utzeri – via Schiavazzi – Lazzaretto – via Borgo S. Elia – via Ferrara – via Magellano- via Schiavazzi – via Vespucci – via Vespucci c/o Arena Grandi Eventi.

Frequenza del servizio: 10 minuti

Prima corsa da Arena Grandi Eventi: ore 18.00

Ultima partenza da Lazzaretto: ore 00.05

Fermate

Si effettueranno, a richiesta, tutte le fermate presenti lungo il percorso.

Per accedere al servizio sono validi tutti i titoli di viaggio CTM.