Cagliari, quintali di fritture e vino bianco a volontà: torna la sagra del pesce a Sant'Elia

La sagra del pesce di Sant’Elia compie tredici anni e, dopo le difficili edizioni con l’emergenza Covid, sabato 5 e domenica sei agosto 2023 ritorna al suo vero splendore, senza limitazioni. Previsti 10 quintali di pesce, 10 quintali di frittura, 5 quintali di anguria e mille litri di vino bianco. La distribuzione dei piatti, nel piazzale del Lazzaretto, inizierà alle diciannove. Ci sarà spazio anche per la musica, con i cantanti e musicisti Nicoletta Pisano, Emanuela Siddy e Daniele Puddu. Gli arrostitori, che proporranno unicamente pesce del golfo, saranno in azione sino a tarda sera per accontentare tutti i partecipanti. Previsto il bus navetta gratuito dai parcheggi dello stadio sino alla sagra.

“Da noi, come sempre, solo pesce locale e di qualità, pescato dalla nostra gente”, spiega una delle colonne di Sant’Elia, Billo Vistosu. “Venite tutti, riassaporiamo insieme la libertà, la felicità dello stare assieme e il buon cibo”.