Cagliari, quadro elettrico avvolto dalle fiamme: evacuata la farmacia di via Pacinotti

Paura in pieno centro a Cagliari, evacuata la farmacia Murtas di via Pacinotti per un quadro elettrico avvolto dalle fiamme. Le prime scintille, stando a quanto si apprende dalla squadra dei Vigili del fuoco intervenuta sul posto, hanno portato le farmaciste a uscire subito dal locale, insieme ai clienti. Non si registra, fortunatamente, nessun ferito. I pompieri sono riusciti a risalire alla cabina elettrica generale, e hanno interrotto l’alimentazione. Niente corrente in farmacia e nel condominio di via Pacinotti che si trova sopra il negozio. I pompieri hanno anche accompagnato per le scale, fornendogli tutta l’assistenza del caso, un anziano cardiopatico che aveva necessità di raggiungere il suo appartamento al tredicesimo piano.