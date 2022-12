Cagliari, pusher della movida pizzicato con la droga in un locale: arrestato

La droga? In tasca, mentre stava consumando in un locale nel cuore della movida cittadina, e anche a casa. Un ventisettenne è stato arrestato, a Cagliari, dagli agenti dell’Anticrimine e della squadra Volante, impegnati in controlli finalizzati al contrasto della criminalità nelle piazze e aree diventate terreno fertile per la cosiddetta malamovida. Il ragazzo, ammanettato per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, presto dovrà difendersi dalle accuse davanti ad un giudice. Addosso, gli agenti gli hanno trovato due grammi di marijuana. I poliziotti hanno perquisito poi la sua abitazione, trovando 127 grammi di marijuana e due di hashish, suddivisi in bustine di cellophane e pronti per essere commercializzati. Sotto chiave anche 740 euro in contanti, ritenuti il guadagno della sua attività di pusher, oltre ad un bilancino di precisione e altro materiale utile per confezionare la droga. Stupefacente e denaro, come da prassi, sono stati sequestrati. Il 27enne, dopo essere stato portato negli uffici della questura, in via Amat, è stato arrestato.