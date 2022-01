Cagliari, pugno duro di Truzzu: “Licenza sospesa al venditore di alcol ai minorenni”

“Nei prossimi giorni, al titolare del piccolo market in Marina denunciato per la vendita di alcolici ai minorenni nel fine settimana scorso, verrà sospesa temporaneamente la licenza”. A dirlo è il sindaco Paolo Truzzu. Il gestore è già stato denunciato dalla polizia Locale, adesso i guai si fanno ancora più seri: “È il minimo che si possa fare per un comportamento grave e disdicevole, di chi non ha alcun rispetto per il bene comune e per il benessere e la salute dei più giovani, e ha pensato ‘bene’ di trarre profitto in modo illecito favorendo azioni incivili e di degrado”, tuona Truzzu.

E il primo cittadino conferma il pugno di ferro: “Sui comportamenti illegali saremo sempre più intransigenti. La stessa cosa riguarderà la vigilanza rispetto ad azioni incivili e maleducate dei cittadini quali ad esempio l’abbandono di rifiuti.Grazie alla polizia Stradale e Municipale che, anche con agenti in borghese, sta operando controlli sempre più frequenti per le vie cittadine. Per l’amministrazione di Cagliari si tratta di tolleranza zero rispetto a comportamenti che hanno a che fare con la convivenza civile e il rispetto del prossimo e che mettono a serio rischio la vita dei nostri giovani”.