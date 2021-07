Cagliari, pubblicato il bando per la concessione del Teatro Massimo

Gli interessati ad ottenere la concessione in uso temporaneo del Teatro Massimo di via De Magistris a Cagliari, dovranno presentare entro le 18 del 2 agosto 2021 la propria candidatura.

L’istanza dovrà essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico, accedendo alla piattaforma degli appalti del Comune di Cagliari dove è disponibile anche il bando integrale.

La durata della locazione è stata fissata in due anni, prorogabile di un ulteriore anno

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a