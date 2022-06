L’Esercito è al servizio dei cittadini, soprattutto di quelli più fragili e con maggiori difficoltà – ha dichiarato il Generale Scanu – L’intesa siglata stamane consente di ospitare all’interno dello stabilimento balneare dell’Esercito soggetti disabili e garantire loro la possibilità di trascorrere una giornata al mare in totale sicurezza. Una sinergia importante, che conferma lo stretto rapporto di collaborazione tra il comune di Cagliari e il Comando Militare Esercito “Sardegna” – ha così concluso il comandante.Il protocollo prevede la possibilità di fruire delle strutture dell’Esercito per tre giorni a settimana e, ha la durata di 3 anni con possibilità di rinnovo.

”L’anno scorso, nella sperimentazione, abbiamo visto – il commento del Sindaco Truzzu – dei sorrisi di chi ha potuto fare un bagno al mare dopo decenni e quei sorrisi valgono tutto un mandato. Con questo protocollo realizziamo un sogno che avevamo fin dall’inizio del nostro mandato con l’Assessora Viviana Lantini. Grazie alla collaborazione con l’Esercito, permetteremo a tante persone in difficoltà di uscire di casa, di andare al mare e di godere di qualche ora di relax in tutta sicurezza”.

