Cagliari, protesta per gli animali uccisi a Monte Urpinu e scavalca i cancelli: animalista denunciato

A novembre 2022 era arrivato da Roma per dare man forte a cittadini e componenti di varie associazioni ingenti a protestare contro la decisione dell’Assl di abbattere centinaia di animali tra pavoni, oche e anatre del parco di Cagliari di Monte Urpinu, dopo alcuni casi singoli riscontrati di aviaria. Enrico Rizzi, noto attivista per i diritti degli animali, conosciutissimo e seguito in tutta Italia, è stato denunciato e risulta indagato dalla Procura del capoluogo sardo. È lui stesso a darne notizia su Facebook: “Mi accusano di interruzione di pubblico servizio. Avevo scavalcato, entrando nel parco perché tante persone mi avevano detto che c’erano animali ancora vivi, lasciato nello schifo e senza cibo”, dice Rizzi. Che si difende: “Non ho preso le scope dalle mani dei guardiani mentre stavano pulendo, dove sarebbe l’interruzione di pubblico servizio? Il parco era chiuso”.

Enrico Rizzi promette battaglia: “Presto tornerò in Sardegna per una nuova manifestazione e per controllare le condizioni di salute degli animali del parco”.