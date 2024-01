Cagliari, progetto anti vandali per il bastione di Saint Remy: in arrivo nuovi pannelli e sedute più resistenti

Nuovi pannelli in plexiglass e sedute più residenti. Nuovo look anti vandali per il bastione di Saint Remy. L’obiettivo del progetto, appena approvato dal Comune, è quello di ripristinare le condizioni di decoro della terrazza Umberto I, uno dei monumenti più visitati dai turisti in città, compromesso da numerosi atti vandalici subiti dal monumento fin dalla sua riapertura al pubblico, avvenuta nel 2017 dopo l’ultimazione dei lavori di restauro.

Al termine degli ultimi interventi vennero integrate le lastre delle panche all’epoca mancanti e venne concordata con la soprintendenza la costruzione di un sistema di parapetti in plexiglass per garantire la sicurezza dei visitatori.

Ma dalla riapertura della terrazza a oggi, il monumento ha subito continuativamente atti vandalici da parte di ignoti, malgrado sia stato immediatamente attivato un servizio di sorveglianza e siano state installate telecamere sufficienti a “coprire” l’intera superficie della terrazza.

Ma purtroppo la grande estensione della terrazza (oltre cinquemila mq), la conformazione del luogo e, soprattutto, la molteplicità degli accessi non consentono un efficace controllo del sito. La terrazza Umberto I quindi, proprio per la sua configurazione così “favorevole” è stata preda di coloro che hanno intenzionalmente devastato il sito.

Sono state distrutte quasi tutte le panche storiche, tre mensole di appoggio sono state demolite, i parapetti in plexiglass sono stati completamente graffitati, alcuni sono stati rotti, molti risultano scheggiati e incisi, sono stati asportati alcuni elementi strutturali progettati per ancorare i pannelli di plexiglass senza tassellature muretto di parapetto.

Le aiuole allestite all’epoca della riapertura con fioriture ed essenze tipiche della macchia sarda sono state completamente devastate e notevoli quantità di immondizia occludono le caditoie rendendo impossibile una efficiente evacuazione delle acque piovane.

Il panorama generale è di una totale devastazione di un bene visitato, malgrado tutto, da increduli turisti e visitatori che non si capacitano di come possa essere ridotta in tale stato la terrazza più bella di Cagliari.

Il progetto si pone quindi l’obiettivo di riportare la terrazza Umberto I al suo originario splendore.

Le panche storiche, delle quali oramai non residua più nulla in stato di integrità, sono formate da una lastra in marmo di Carrara appoggiata ad una mensola sospesa, realizzata travertino e ammorsata al parapetto. La condizione delle lastre originarie ancora esistenti era assolutamente fragile in quanto il materiale (cristallino) ha subito le ingiurie del tempo, sole, salinità, piogge e inquinamento. Il materiale (marmo di Carrara) non ha capacità di reagire elasticamente alla flessione e quindi non può sopportare carichi che provocano una inevitabile rottura. La pratica comune di salire in piedi sulle panche per scattare fotografie ad un’altezza superiore alla quota del parapetto trasparente, applicando al materiale il doppio del peso previsto rispetto a quello di una persona seduta ha reso ancora più “delicate” le mensole.

Il progetto prevede una soluzione idonea a rinforzare le lastre con una armatura di sostegno in acciaio alla quale sia demandata la portanza e tenga indenni le parti marmoree dalla rottura, si prevede il totale ripristino dei parapetti, il reintegro di tutte le componenti mancanti, la pulizia delle murature, l’eliminazione delle infestazioni vegetali, la completa pulizia delle pavimentazioni e delle parti sporche o graffitate. Saranno manutenute le caditoie e verrà ripristinato il sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Si coglierà l’occasione per provvedere alla impermeabilizzazione delle porzioni di terrazza soprastanti la cannoniera dello Sperone, rimaste escluse dalle protezioni per carenza di risorsa finanziaria degli appalti precedenti. È previsto il riallestimento del verde delle aiuole e il ripristino delle pedate delle scale nuovamente sbeccate e rotte.