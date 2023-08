Cagliari, profondo lutto per il Lions Club Villanova: è morta la fondatrice Paola Porrazzo Toxiri. Una donna che aveva messo grande passione nella vita di uno dei club storici cagliaritani, che oggi la ricorda così: “La presidente e le socie del Lions club Cagliari Villanova, con grande dolore , comunicano la scomparsa della carissima amica Paola Porrazzo Toxiri, socia fondatrice e colonna portante del club, testimone di un lionismo vissuto con impegno , rigore ed entusiasmo fino all’ ultimo giorno. Lascia un grande vuoto. Continueremo insieme, come lei avrebbe voluto, a vivere il nostro essere Lions nel modo più autentico : sarà il modo più bello per ricordare Paola”.