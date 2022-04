Incroci serrati, botta e risposta al vertice, classifiche cortissime. E’ già battaglia piena, nel Campionato Europeo di windsurf classe Techno 293 che si è aperto ieri mattina a Cagliari con l’organizzazione del Windsurfing Club Cagliari.

La prima giornata, contrassegnata da un vento instabile nella direzione (prima grecale, poi vento da sud per virare a levante) e da mare formato, ha chiamato la flotta a un confronto subito impegnativo. Fino al pomeriggio, le vele verdi e arancione fluo sono sfrecciate davanti al Poetto, lungo i due percorsi a quadrilatero posizionati a breve distanza dalla spiaggia.

Il primo tris di gare ha subito mostrato quanto alto sia il livello e grande l’equilibrio all’interno delle flotte. Ma anche quanto conti l’esperienza del campo di regata, come dimostrano i primati di tre esponenti della squadra locale: Giorgio Falqui Cao (Plus maschile), Angelina Medde (Plus femminile) e la sorella minore Teresa (Under 17).

UNDER 13. E’ il tedesco Moritz Schleicher a guadagnare la testa della categoria più giovane in gara (1-2-1, 4 punti) e resistere alla marcatura dell’italiano Luca Pacchiotti (Fraglia Vela Malcesine, 7 punti), quarto classificato all’ultimo mondiale e vincitore proprio a Cagliari dell’ultima Coppa del Presidente nel Techno. Terza piazza provvisoria, e prima femminile, per Medea Marisa Falcioni (Sef Stamura, 13).

UNDER 15 MASCHILE: Doppietta israeliana nella prima giornata, con Omer Shemesh (1-5-1, 7 punti) che guida davanti ad Adam Koussevitzky (10). Terza piazza provvisoria con Blasco Aronica del Circolo Velico Sferracavallo, settimo Pierluigi Caproni (Windsurfing Club Cagliari).

UNDER 15 FEMMINILE: E’ lotta aperta, tra la turca Ada Tan (1-4-1, 6 punti) e la spagnola Andrea Sira Martinez Mira (7). Più staccata, capace comunque di vincere la seconda regata della manche e quindi pienamente della partita, Alice Evangelisti (LNI Civitavecchia, 13)

UNDER 17 MASCHILE: Il greco Petros Kontarinis (2-1-1, 4 punti) precede di quattro lunghezze il cipriota Vasilis Charalambous e l’italiano Giulio Orlandi, portacolori del circolo marchigiano Stamura.

UNDER 17 FEMMINILE: Successo autoritario e pieno, per la portacolori di casa Teresa Medde, l’unica tra i leader di giornata a firmare una tripletta di vittorie. Segue, ma staccata, la connazionale Giulia Vitali (8 punti) e la ceca Alexandra Lojínová (15).

PLUS: Non ha perso tempo, Giorgio Falqui Cao, per marcare il territorio e dimostrare la piena padronanza del campo di regata. Con due primi e un secondo posto (4 punti), guadagna la leadership degli Under 19 Plus, i concorrenti più maturi in gara. Seguono il greco Grigorios Stathopoul (8) e il cipriota Iakovos Christofidis (9).

PLUS FEMMINILE: Un 1-2-1 lanciano Angelina Medde (Windsurfing Club Cagliari) in vetta alla flotta femminile, seguita dalla campionessa italiana Anita Soncini (LNI Ostia) e dalla compagna di circolo Veronica Poledrini.

“Non erano le mie condizioni preferite, ma grazie all’allenamento a terra fatto nell’ultimo periodo sono comunque andato bene. Nella terza regata il vento è calato, per fortuna mi sono difeso, ho trovato i miei avversari agguerriti”, il commento di Giorgio Falqui Cao, vicecampione italiano e mondiale.

La giornata di oggi prevede il primo segnale di partenza alle ore 11. Il comitato di regata, presieduto da Giorgio Battinelli e Margherita Frau, potrebbe decidere di far disputare ai concorrenti quattro regate.