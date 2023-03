Cagliari,premio Bartoli all'assessora-medico Viviana Lantini - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 01 MAR - "Nonostante il gravoso impegno come medico in primissima linea, anche durante la pandemia ha garantito la sua costante presenza come amministratrice, gestendo un assessorato complesso e non lasciando mai nessuno indietro né come medico né come assessora". Con questa motivazione, la giura della sezione di Cagliari della Fidapa, la Federazione italiana donne arti professioni e affari, ha assegnato all'assessora alle Politiche Sociali del Comune capoluogo, Viviana Lantini, il premio Ninetta Bartoli, prima donna sindaco in Italia, a Borutta.

"Per me è stato un grande onore ricevere questo premio, come amministratrice, come medico e come donna - commneta l'assessora - Mettersi al servizio della comunità in un momento di grande crisi, sanitaria e sociale, è un atto dovuto che rifarei mille altre volte. Ringrazio la Fidapa per avermi concesso questo riconoscimento". Presente alla cerimonia di premiazione a Palazzo Regio, anche l'attuale sindaco di Borutta, Silvano Arru.

Altre quattro donne, che si sono distinte nelle loro attività rivolte alla collettività, hanno riceveuto altrettanti riconoscimenti: si tratta di Maria Paola Secci, Adriana Cammi, Desirè Manca e Viviana Galimberti. (ANSA).



