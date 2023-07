Cagliari, preghiere al posto delle terapie: assolto lo psichiatra Enrico Loria, ma l'Ats non lo richiama

Oltre duemila giorni di sospensione dal lavoro, lo psichiatra Enrico Loria non è ancora stato richiamato dall’Ats nonostante la sentenza del tribunale di Cagliari che lo assolve dalle accuse di aver volontariamente trascurato i suoi pazienti del centro di salute mentale della Asl, sostituendo le terapie con delle sedute di preghiera collettiva. I suoi colleghi scendono in campo e lo difendono: “Le tecniche di rilassamento e di meditazione vengono ormai studiate da tempo e utilizzate, portando a risultati davvero incoraggianti. Siamo vicine al dottor Enrico Loria, sia dal punto di vista personale che professionale, riguardo alla situazione che ormai da anni vive, sospeso a più riprese dal suo servizio nella struttura pubblica della ATS Sardegna.

Riteniamo che la vicenda del dottor Loria debba condurre ad un dibattito franco e aperto” specificano Franca Pes, Maria Giovanna Rosas, Giulia Garbinelli, Raffaella Ortensia Pavan, psicologhe e psicoterapeute, regolarmente iscritte al proprio albo professionale, prime firmatarie di un gruppo di colleghi. Una vicenda che suscita l’interesse di tante persone: non solo pazienti e medici, bensì tanti cittadini che seguono da anni l’evolversi della situazione, ancor prima del processo, conclusosi pochi mesi fa, che assolve lo psichiatra che opera a Cagliari. Enrico Loria, classe 1960, sposa la Psicobiologia e la Psicospiritualità che trovano fondamentali punti d’incontro nella cura della sofferenza umana. Laureato in medicina e chirurgia nel 1989 con 110/110, dopo aver frequentato per alcuni anni l’Istituto della Clinica Psichiatrica, con una tesi sulla schizofrenia.

Da più di venti anni si dedica al modello psicospirituale, ovvero per una psicoterapia integrata con la spiritualità.

Nel 1996 insieme ad un gruppo di colleghi ha fondato il “Centro Poiesis” per lo sviluppo e l’autonomia della persona, che dal 2005 è diventato Associazione, per sostenere le persone impegnate in una relazione d’aiuto. Particolare attenzione ed impegno sono stati messi nella nascita della esperienza di alcuni gruppi di Psicoterapia integrata con la spiritualità. Da inizio a PoiesiSolidale, un’associazione che si affianca al Centro Poiesis per sostenere persone svantaggiate per motivi sociali, familiari, psicologici, economici. All’interno di PoiesiSolidale nasce la fraternità “Oltre l’abitare” e il Polo Etico-Giuridico per i valori etici nelle controversie umane condotte tecnicamente dagli avvocati.

Nel 2009 ha inizio l’esperienza dei “Gruppo Sales”, una esperienza di psicoterapia integrata con la spiritualità. “Si parla di un professionista disposto ad utilizzare al meglio tutte le sue risorse professionali, che vanno ben oltre le competenze in ambito farmacologico. Ed è proprio sui vari tipi di cure che noi terapeuti vorremmo esprimere alcune considerazioni. Le tecniche di rilassamento e di meditazione vengono ormai studiate da tempo e utilizzate, portando a risultati davvero incoraggianti. Tra le varie tecniche l’intervento psicospirituale di gruppo, che non è proposto esclusivamente dal dottor Loria, può portare ad un ascolto profondo di sé e ad un ritrovato benessere, nonostante la patologia; inoltre questo intervento, contrariamente ai vari pregiudizi, non è legato a particolari credenze religiose” spiegano i colleghi. I firmatari del comunicato, inoltre, auspicano “fermamente, in quanto condizione irrinunciabile, che nei centri di igiene mentale e negli ospedali possa esserci una maggiore apertura verso tutte queste possibilità di intervento che danno grandi opportunità in più a tanti pazienti e loro familiari, che si ritrovano loro malgrado alle prese col disagio mentale. E tutto questo senza alcun costo aggiuntivo per le strutture pubbliche”.

Chi lotta contro una patologia o un disturbo mentale ma anche contro una forte depressione o i postumi di un trauma è ben consapevole che la cura con le medicine sintetiche è fondamentale ma potrebbe non bastare: la sofferenza umana, quella legata a una mente che distorce la realtà, la considera nera e cupa o accumula le conseguenze di un grave trauma trasformandola in un mondo alterato e travisato è di difficile gestione e il supporto umano potrebbe rivelarsi un alleato vincente per trovare il percorso giusto. Da certi mali non si può guarire ma si possono affrontare con una serenità e coscienza ben differente grazie alla psicoterapia associata alla terapia tradizionale. “Psicobiologia e Psicospiritualità trovano fondamentali punti d’incontro nella cura della sofferenza umana” spiega Loria. “Considerando che sono stato assolto, perché si prolunga la sospensione cautelare dal servizio? Al di là del fatto tecnico giuridico, non si tratta di un abuso ed una prevaricazione per motivi ideologici?” aggiunge lo psichiatra.

“Alcuni anni fa ho conosciuto il collega Enrico Loria, che mi ha proposto una collaborazione, volontaria e gratuita, per interventi di psicoterapia di gruppo. Ho potuto così conoscere – spiega Maria Francesca Pes, psicologa e psicoterapeuta –

un collega che, con grande generosità, si spende totalmente nel suo lavoro, che svolge con grande dedizione e per il quale è disposto a mettere a rischio la propria carriera, la propria tranquillità di vita, per un bene ritenuto più grande che è il benessere dei pazienti. Ho constatato quanto la sua correttezza e professionalità abbiano sempre connotato il suo operare; l’ho sempre visto lavorare affinché persone con vari disagi psichici potessero recuperare il loro equilibrio e riappropriarsi della propria vita. D’altra parte, ho anche potuto verificare in più occasioni come i soli interventi farmacologici non risolvessero davvero i disagi e come i farmaci spesso, nel migliore dei casi, servano solo a tamponare provvisoriamente, mentre il disturbo profondo non viene neanche scalfito. Le persone sottoposte a cure farmacologiche pesanti sono spesso completamente incapaci di riprendersi e, in molti casi, diventano drammaticamente vittime della cura.

Crediamo che dare la possibilità di operare, anche nel pubblico, con i tanti strumenti di intervento e cura a disposizione ad integrazione dei farmaci, che pure possono essere necessari, può essere una grande opportunità che i pazienti psichiatrici meritano”. Loria sostiene un movimento culturale pacifico per la crescita interiore delle persone, favorito dal processo di integrazione delle cure con tutte le risorse alternative possibili che la scienza e gli approcci umanistici mettono oggi a disposizione dei medici specialisti. “Partendo dal bisogno di dare un senso alla sensibilità naturale del mio bambino interiore, ho cercato – specifica lo psichiatra e psicoterapeuta – di integrare psicoterapia e spiritualità nei percorsi di crescita personale. Inizialmente, insieme ad un gruppo di colleghi psicoterapeuti abbiamo dato inizio al Centro Poiesis per svolgere l’attività di psicoterapia individuale. Per trasparenza ho dichiarato in modo aperto il mio proposito di affidare la nostra iniziativa allo Spirito Santo, rispettando le caratteristiche dei colleghi che non si sentivano di condividere la mia spiritualità. Contemporaneamente sono iniziati i primi gruppi di meditazione. Mi è sembrato inoltre utile proporre alle persone che facevano terapia individuale di integrare e arricchire la loro esperienza con incontri di terapia di gruppo. Col passare degli anni sono nate altre associazioni oltre al Centro Poiesis, con lo scopo di favorire la psicoterapia integrata con la spiritualità, la solidarietà, il volontariato. Negli ultimi anni mi sono dedicato anche alla nascita del Movimento Psicospirituale che ha lo scopo di diffondere il modello psicospirituale e di favorire una sanità integrata con i valori umani e della ricerca del senso della vita”.