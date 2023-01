Cagliari prega per Nicola Colombu, il ragazzo di 19 anni gravissimo dopo lo schianto sull’asse mediano. E’ fuori pericolo invece il 18 enne Simone Picci, ma le condizioni di Nicola con un brutto trauma cranico destano preoccupazione: l’incidente allo svincolo per la rotatoria di via Cadello è stato terribile venerdì all’alba, in una strada che si conferma tra le più pericolose della Sardegna. Perchè invita le auto a correre con quell’enorme rettilineo, perchè ha svincoli completamente fuori norma e a ogni uscita bisogna farsi il segno della croce.

In questo caso sono immediatamente intervenute le ambulanze e i medici del 118 hanno trasportato in ospedale i due ragazzi che viaggiavano su quella Smart volata via sino a scontrarsi in diversi flash contro quel maledetto guard rail, che dovrebbe proteggere ma a volte si rivela una trappola. Al Brotzu nel reparto di Rianimazione le facce sono ancora tese, si spera di potere salvare la vita al giovane Nicola Colombu. Ultima vittima di una strada dove nessuno interviene a migliorare quella che è diventata una pista da formula Uno, dalla quale è stato persino disattivato l’autovelox installato anni fa dall’assessore Mauro Coni.

