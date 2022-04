Cagliari prega per Michael, il 28enne gravissimo al Brotzu dopo lo schianto in via Cadello

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Si chiama Michael Kolemann, ha 28 anni ed è un medico, il giovane al volante della Mercedes che, poco dopo l’1 di notte, è finito contro la vetrata della farmacia di via Cadello a Cagliari. Uno schianto terribile, le cause sono ancora misteriose: Kolemann ha riportato varie ferite ed è stato trasportato a sirene spiegate al Brotzu. I medici del reparto di Rianimazione hanno già eseguito un primo intervento, ora c’è solo da aspettare. Le sue condizioni rimangono “gravissime”, come spiegano dallo stesso ospedale. L’impatto contro il vetro della farmacia è stato molto forte. Il ventottenne era quasi arrivato a casa, nel rione di Is Mirrionis, e stando a quanto trapela quella strada l’aveva fatta tantissime volte. La polizia Locale, come da prassi, ha ordinato tutti gli esami alcolemici, saranno svolti nello stesso ospedale. Non risulta, comunque, coinvolta nessun’altra auto: solo le indagini degli agenti guidati dal comandante Guido Calzia consentiranno di scoprire l’esatta dinamica dello schianto.Una mano d’aiuto, forse, potrebbe arrivare dalle telecamere della zona. Intanto, nel più grande ospedale della Sardegna i dottori continuano a monitorare secondo dopo secondo le condizioni dell’automobilista, sperando che già dalle prossime ore possano emergere miglioramenti