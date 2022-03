Cagliari, “positivi dopo il ricovero all’ospedale per un intervento delicato: nessun medico ci aiuta”

Un intervento, delicato, alla carotide, che riesce alla perfezione, lo scorso nove marzo, dopo tre giorni di ricovero nel reparto di Chirurgia vascolare del Brotzu, fa pensare, a Sandra Dalla Santa, 78enne cagliaritana, che il peggio sia passato. Invece, a sette giorni di distanza, la donna si ritrova a combattere, insieme al marito 80enne, Giovanni Maria Loi, con una positività al Covid certificata dai tamponi fai da te e con la febbre a 39 del marito: “Il Covid l’ho preso all’ospedale”, denuncia la donna. Perchè potrebbe aver preso il virus in corsia? “Perchè ci è stato detto che, il giorno dopo il mio intervento, c’è stato un focolaio nel reparto maschile. Venerdì sono stata dimessa e nel pomeriggio mi ha chiamato una paziente, con la quale ci eravamo scambiati i numeri, per dirmi che aveva febbre ed era positiva”. La donna si preoccupa, il

Sandra Dalla Santa, giovedì undici marzo, chiama la dottoressa: “Dovevo fissare l’appuntamento per disinfettare la ferita alla carotide e, eventualmente, togliere i punti metallici. Ho fatto presente che potevo essere positiva, la dottoressa mi ha detto che in quel caso non potevo entrare in ospedale”. La coppia fa due tamponi casalinghi: “Entrambi positivi. Oggi abbiamo la febbre a trentanove”, spiega Loi, “ho dovuto medicare la ferita alla carotide ma per togliere i punti metallici ci vuole una pinzetta apposita. Ci sentiamo abbandonati dalla sanità, ho scritto una email di tutta la nostra odissea anche al presidente della Regione Christian Solinas”.

weekend passa senza nessun sintomo: “Il medico del reparto, contattato telefonicamente, mi ha detto che non dovevo fare nulla, non avendo sintomi, e dicendomi che nel reparto c’erano dei contagiati”. A questo punto interviene il marito della 78enne: “Ma come? Se mia moglie è stata a stretto contatto con una positiva nessuno la chiama per avvisarla?”.