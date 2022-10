Gli Agenti della Squadra Volante hanno arrestato un 45enne trovato in possesso di sostanza stupefacente e denunciato anche per ricettazione. Nella mattinata di ieri gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in un condominio di Via Tonale perché da alcuni cittadini era stata segnalata una lite con una presunta aggressione.

Arrivati nei pressi dell’indirizzo, noto agli operatori per essere ritrovo di tossicodipendenti, i poliziotti già sentivano delle urla provenire dal terzo piano. Giunti all’interno dell’appartamento, gli agenti, dopo aver placato con non poca difficoltà gli animi del gruppo dei litiganti, hanno individuato quello fra i presenti che dimorava nello stabile e hanno proceduto al controllo nei suoi confronti e in particolare all’interno di una stanza risultante nella sua disponibilità. All’interno del locale, dove già si percepiva un intenso odore di canapa indiana, dentro una scatola, è stata rinvenuta una quantità di infiorescenze, pari a circa 2,5 Kg., mentre all’interno di un armadio sono strati trovati tre caschi da moto nuovissimi di cui il 45enne non ha fornito alcuna giustificazione circa il possesso.

L’uomo è stato condotto negli Uffici della Questura ed è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per ricettazione. In mattinata è fissata l’udienza direttissima.

L'articolo Cagliari, poliziotti intervengono per sedare una rissa a San Michele e trovano 2 kg e mezzo di droga proviene da Casteddu On line.