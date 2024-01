Lutto nel mondo della politica e dell’Università di Cagliari. A 86 anni è morto Mario Pinna: per decenni insegnante di Ingegneria nell’ateneo cagliaritano, è entrato anche in politica arrivando a ricoprire il ruolo di assessore comunale dei Lavori pubblici tra il 1994 e il 1998, durante gli anni di Mariano Delogu sindaco. Era nato a Sassari il 24 agosto nel 1937: da qualche tempo stava lottando contro una brutta malattia che, purtroppo, alla fine non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie, Maura Campione, e due figli, Alessandro e Valeria, e il nipote Riccardo.