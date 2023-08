Cagliari, polemiche a Castello per il caos fino all'alba nella struttura occupata di via Lamarmora

Non si passa, l’impalcatura da anni occupa più di metà della carreggiata, ma soprattutto non si dorme perché il caos, la musica, le urla che arrivano dalla struttura occupata di via Lamarmora a Castello sono davvero eccessive e insopportabili.

“Questo è un tratto di via Lamarmora con, sulla destra , la struttura comunale lungamente ponteggiata perché pericolante e non fruibile. Struttura da sempre occupata e dove iè andata in scena una festa di fine agosto ( o apertura della stagione autunnale) con musica a palla e schiamazzi fino all’ alba. I residenti sentitamente ringraziano municipalità, forze dell’ordine e prefettura per la cortese assenza..”, scrive il giornalista Sandro Angioni, che quotidianamente denuncia il degrado e l’abbandono di quello che un tempo era il salotto buono della città

Esasperati, a volte rassegnati, i commenti. Contro l’amministrazione comunale prima di tutto, contro il sindaco Truzzu, contro chi – si legge – è totalmente assente e non fa nulla per ripristinare un minimo di tranquillità.